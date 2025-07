Laurent-Perrier: nomination de trois censeurs information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier a fait part vendredi soir, lors de son AG du 10 juillet, des nominations de Maximilien Meneux, Luana Meneux et Léa Pereyre en qualité de censeurs, 'dans une perspective d'apprentissage et de compréhension des enjeux' du groupe de champagne.



Enfants de Stéphanie Meneux de Nonancourt, Maximilien et Luana Meneux sont âgés respectivement de 28 et 25 ans. Le premier est administrateur de la Société A.S., filiale de Laurent-Perrier, et la seconde a travaillé chez Approach Studio, dans le design industriel.



Fille d'Alexandra Pereyre de Nonancourt, Léa Pereyre est âgée de 33 ans. Actuellement, elle travaille à l'EPFL, au centre LEARN et au laboratoire MOBOTS, sur un projet d'éducation numérique. En parallèle, elle a fondé le studio Claire + Léa.





Valeurs associées LAURENT PERRIER 97,0000 EUR Euronext Paris 0,00%