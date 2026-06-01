 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laurent-Perrier continue de grimper grâce à Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 10:54

L'action Laurent-Perrier poursuit sa hausse ( 1,36%, à 89,60 euros) et pourrait enchaîner une quatrième progression consécutive. Après la publication des résultats de l'exercice 2025-2026, le titre est toujours entouré et profite de l'avis positif d'Oddo BHF.

Les analystes ont salué la solide performance de la maison de Champagne qui a notamment connu une croissance de ses volumes de 3,8%, dans un marché en recul de 1,6%. Autre satisfaction selon Oddo BHF, la rentabilité qui reste élevée avec un taux de marge opérationnelle sur les ventes de champagne dépassant les 25%.

Au niveau de ses perspectives, la société a rappelé que l'époque était marquée par de grandes incertitudes géopolitiques et économiques. Oddo BHF rappelle que le groupe "poursuit sa stratégie de valeur et son développement à l'international, y compris aux Etats-Unis, où l'impact des droits de douane a été partiellement compensé par des ajustements tarifaires ciblés".

En conclusion, les analystes estiment que Laurent-Perrier est une maison de Champagne "de haute qualité, dotée d'un modèle économique résilient, soutenu par un positionnement premium solide, une stratégie de valorisation rigoureuse et une structure financière robuste". En outre, le groupe parvient à gagner des parts de marché malgré un environnement sectoriel moins porteur. La recommandation à surperformance est maintenue, avec une cible de cours de 113 euros.

Valeurs associées

LAURENT PERRIER
90,0000 EUR Euronext Paris +1,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.06.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank va investir une somme record de 75 milliards d'euros en France ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )
    Choose France: les principales annonces du sommet
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:17 

    Centres de données, acier décarboné et même des cookies: la neuvième édition de Choose France lundi, grand-messe dédiée à l'attractivité de la France au château de Versailles, est une nouvelle fois l'occasion d'une série d'annonces d'investissements étrangers. ... Lire la suite

  • Des chercheurs de Moderna au travail. (Crédit: / Moderna)
    Ebola-Moderna va participer au développement d'un vaccin contre la souche Bundibugyo
    information fournie par Reuters 01.06.2026 12:15 

    Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) en vue de développer un vaccin potentiel contre la souche Bundibugyo du virus Ebola (BDBV), à l'origine de l'épidémie ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Les signaux haussiers sont intacts
    WAVESTONE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.06.2026 12:11 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,92 +0,65%
CAC 40
8 192,78 +0,12%
2CRSI
57,9 +12,21%
SOITEC
165,7 -6,67%
HAFFNER ENERGY
0,329 +20,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank