Laurent-Perrier continue de grimper grâce à Oddo BHF

L'action Laurent-Perrier poursuit sa hausse ( 1,36%, à 89,60 euros) et pourrait enchaîner une quatrième progression consécutive. Après la publication des résultats de l'exercice 2025-2026, le titre est toujours entouré et profite de l'avis positif d'Oddo BHF.

Les analystes ont salué la solide performance de la maison de Champagne qui a notamment connu une croissance de ses volumes de 3,8%, dans un marché en recul de 1,6%. Autre satisfaction selon Oddo BHF, la rentabilité qui reste élevée avec un taux de marge opérationnelle sur les ventes de champagne dépassant les 25%.

Au niveau de ses perspectives, la société a rappelé que l'époque était marquée par de grandes incertitudes géopolitiques et économiques. Oddo BHF rappelle que le groupe "poursuit sa stratégie de valeur et son développement à l'international, y compris aux Etats-Unis, où l'impact des droits de douane a été partiellement compensé par des ajustements tarifaires ciblés".

En conclusion, les analystes estiment que Laurent-Perrier est une maison de Champagne "de haute qualité, dotée d'un modèle économique résilient, soutenu par un positionnement premium solide, une stratégie de valorisation rigoureuse et une structure financière robuste". En outre, le groupe parvient à gagner des parts de marché malgré un environnement sectoriel moins porteur. La recommandation à surperformance est maintenue, avec une cible de cours de 113 euros.