 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Détournement de fonds: prison avec sursis pour deux représentants CGT du port de Marseille
information fournie par AFP 01/06/2026 à 11:32

Deux représentants CGT du Grand port maritime de Marseille ont été condamnés à douze mois de prison avec sursis et trois années d'inéligibilité, reconnus coupable du détournement de plus de 260.000 euros alloués au comité d'entreprise ( AFP / BORIS HORVAT )

Deux représentants CGT du Grand port maritime de Marseille ont été condamnés à douze mois de prison avec sursis et trois années d'inéligibilité, reconnus coupable du détournement de plus de 260.000 euros alloués au comité d'entreprise ( AFP / BORIS HORVAT )

Deux représentants CGT du Grand port maritime de Marseille ont été condamnés lundi à douze mois de prison avec sursis et trois années d'inéligibilité, reconnus coupable du détournement de plus de 260.000 euros alloués au comité d'entreprise entre 2014 et 2018.

Les deux syndicalistes, jugés par le tribunal correctionnel de Marseille pour "abus de confiance", ont également écopé d'une amende de 5.000 euros et 3.000 euros chacun.

Un des avocats des deux hommes, Philippe Vouland, a précisé à l'AFP qu'il n'y a pas d'exécution provisoire du jugement et qu'il allait faire appel.

Cela signifie que pour l'heure, Pascal Galéoté, secrétaire du Comité social et économique (CSE) depuis 2015, "n'est pas inéligible, ne paie pas les 5.000 euros, n'a pas son casier entaché, l'appel est suspensif", souligne Me Vouland.

La justice, alertée par un rapport de la Cour des comptes, reprochait à Pascal Galéoté et Bernard Cristalli, trésorier du CSE de 2014 à 2022, d'avoir indûment utilisé 264.833 euros de cette instance, dont les fonds sont destinés à financer des prestations à caractère culturel et social de l'ensemble des salariés.

Les deux hommes "ont ensemble réalisé les détournements en étant impliqués de manière similaire" selon le jugement. Le tribunal y voit "une atteinte à la démocratie sociale et à la confiance que la communauté des salariés peut avoir dans ses représentants."

D'après la justice, des "frais de restauration, d'alimentation, de transport, de bureautique et divers achats" auraient été détournés au profit "d'une réalité personnelle et syndicale".

Dans le détail: douze ordinateurs, quatorze téléphones portables, des tablettes, enceintes et écouteurs sans fil mais aussi ces 75 euros dans un bar à cocktail parisien tard la nuit, ou encore plus de 98.000 euros de frais dans des restaurants parfois hors de Marseille - "des journées de cohésion pour les élus du CSE", avait justifié un des mis en cause.

"On n'est pas dans une petite tricherie, on est dans un système organisé", estime Me Henri Labi, représentant du syndicat des cadres Spicpam, qui demandait à se constituer partie civile, rappelant que le budget attribué au CSE "a été détourné dans des sommes absolument considérables."

Il salue le "grand courage" du parquet qui a lancé les poursuites "alors qu'on sait que politiquement, il était peut-être plus prudent de fermer les yeux cette fois-ci."

"Là, maintenant, la balle est entre les mains de la direction" du port, dit-il à l'AFP, indiquant qu'elle ne s'était pas constituée partie civile. "Que faites-vous maintenant? Est-ce que vous continuez à fermer les yeux alors que le parquet a poursuivi?".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 11:57

    M488 je pense que vous ne saisissez pas le fond de cet article. Il n’y a aucun enrichissement personnel mais plutôt un acharnement du syndicat des cadres et patronales. Surtout dans ces temps où tous les coups sont permis pour affaiblir les travailleurs français via les syndicats.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 28 mai 2026 à Nice ( AFP / Frederic Dides )
    Ligue des champions: exécutif et autorités défendent leur dispositif de sécurité
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:09 

    L'exécutif et les autorités policières et judiciaires ont défendu lundi le dispositif de sécurité massif mis en place pour la finale de la Ligue des champions, insistant sur leur réactivité pour mettre un terme aux exactions. "Moi, je suis ministre de l'Intérieur, ... Lire la suite

  • Les députés examinent lundi la proposition de loi visant à lutter contre les violences exercées sur les enfants à l'école et dans le périscolaire, rédigée dans le sillage de l'enquête parlementaire ouverte après le scandale de Bétharram ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Violences à l'école et dans le périscolaire: les députés se penchent sur la proposition de loi post-Bétharram
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:08 

    Les députés examinent lundi la proposition de loi visant à lutter contre les violences exercées sur les enfants à l'école et dans le périscolaire, rédigée dans le sillage de l'enquête parlementaire sur Bétharram. Avec une interrogation quant à la possibilité d'aller ... Lire la suite

  • STEF : Le mouvement reste haussier
    STEF : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.06.2026 12:02 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ARGAN : Le mouvement reste haussier
    ARGAN : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.06.2026 11:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank