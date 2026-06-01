Logement neuf: les permis de construire en baisse en avril

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le nombre de permis de construire délivrés en avril s'élève à 28.979 logements, en baisse de 19% par rapport à avril 2025, selon les données provisoires dévoilées lundi par le ministère de la Ville et du Logement.

De mai 2025 à avril 2026, le nombre de permis délivrés atteint 384.539 unités, soit 5,5% de moins que la moyenne des cinq années précédentes.

Le nombre d'autorisations est également en forte baisse par rapport à mars (-29,5%), mois faste au cours duquel 43.144 autorisations avaient été délivrées (+29,3%).

Cette baisse en avril s'explique notamment par le recul constaté des autorisations de logements collectifs, observe le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui corrige ses données mensuelles des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le niveau mensuel moyen des autorisations est toutefois supérieur de 8,4% à celui observé sur la même période en 2025.

Dans le détail, les autorisations de logements individuels baissent de 6,3% par rapport à mars, avec un total de 12.306 unités.

Le nombre d'autorisations de logements collectifs chute de 40,4% en avril pour atteindre 16.673 unités.

"Cette baisse compense la forte hausse du mois précédent, avec une chute très marquée des autorisations tant des logements en résidence que des logements collectifs ordinaires", selon le SDES.

Le nombre de chantiers commencés, qui suit traditionnellement celui des permis de construire avec quelques mois d'écart, recule également d'un mois à l'autre, avec 27.756 unités, soit une baisse de 10,4% par rapport à mars.

Là encore, cette diminution s'explique par un net recul des mises en chantier de logements collectifs, qui avaient fortement progressé en mars (+21,6%).

Sur les quatre premiers mois de l'année, le niveau mensuel moyen des mises en chantier est toutefois supérieur de 27,1% à celui observé sur la même période l'an dernier.

Entre mai 2025 et avril 2026, 290.841 logements ont été mis en chantier, soit 14,9% de moins que la moyenne des cinq années précédentes.

Le gouvernement s'est fixé comme objectif la création de 2 millions de logements d'ici 2030, soit 400.000 logements par an.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis trois ans du fait de l'augmentation des coûts de construction et de la hausse des taux d'intérêt, qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages.