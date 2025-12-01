 Aller au contenu principal
LAURENT-PERRIER: Communiqué de mise à dispostion du Rapport Semestriel 2025-2026
information fournie par GlobeNewswire 01/12/2025 à 18:30

Laurent-Perrier
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 22.594.271,80 euros
Siège Social : 32, avenue de Champagne
51150 Tours sur Marne
335 680 096 RCS Reims

COMMUNIQUE

Tours-sur-Marne, le 1 er décembre 2025,

Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos le 30 septembre 2025 est disponible :

- sur son site internet : www.finance-groupelp.com
ou
- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.

Ce document a également été déposé à l’Autorité des Marchés (AMF) le 1 er décembre 2025.

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484
Bloomberg : LPE FP
Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Il entre dans la composition des
indices EnterNext © PEA-PME 150 et
Euronext ® FAMILY BUSINESS.

Stéphane Dalyac

Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 91 22

www.finance-groupelp.com

Laurent-Perrier

