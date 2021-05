Laurent Levy, CEO de Nanobiotix. (crédit : DR)

La biotech a annoncé hier soir qu'elle allait s'associer au chinois Lianbio en vue du développement et de la commercialisation de NBTXR3, son principal produit-candidat, en Chine. Quelles sont les raisons de ce choix et les implications de cet accord ? Entretien avec Laurent Levy, président de Nanobiotix.

Boursorama : Vous venez d'annoncer un partenariat avec LianBio pour le développement et la commercialisation de NBTXR3 sur plusieurs marchés asiatiques. Qu'est-ce qui a porté votre choix sur cette société ?

Laurent Levy : Notre introduction au Nasdaq nous a permis de gagner en visibilité et de nouer des discussions avec beaucoup d'acteurs industriels de premier rang. LianBio présente, en tant que partenaire, plusieurs avantages : c'est une biotech, avec l'agilité et la vitesse d'exécution que cela implique. C'est une société bien financée, grâce au soutien de capitaux américains, notamment le fonds d'investissement Perceptive Advisors, spécialisé en sciences de la vie. C'est une équipe sino-américaine expérimentée et biculturelle. Enfin, leur modèle économique, qui consiste à prendre en licence, pour les marchés asiatiques, un petit nombre de produits en développement particulièrement prometteurs, nous assure que NBTXR3 sera pour eux un actif stratégique.



Boursorama : LianBio va participer à l'étude de phase III dans le cancer de la tête et du cou. Cela permettra-t-il d'accélérer le déroulement de l'essai ?

Laurent Levy : LianBio prendra en charge l'inclusion d'environ 100 patients sur les 500 que nous avons prévus de recruter dans cette étude internationale d'enregistrement. Cela permettra très certainement d'aller encore plus vite. Mais il est trop tôt pour modifier notre calendrier prévisionnel. Nous prévoyons donc toujours de lancer cet essai clinique dans le courant du second semestre. Une analyse intermédiaire est prévue 24 à 30 mois après le début de cet essai. Elle pourrait déboucher, si les données sont favorables, à une demande de mise sur le marché conditionnelle aux États-Unis, dans un premier temps.



Boursorama : Vous indiquez que LianBio s'est engagée à recruter des patients dans quatre études d'enregistrement supplémentaires en oncologie, dans différentes indications et combinaisons thérapeutiques. Cela concernera-t-il de possibles études validant le fait que NBTXR3 permet de transformer des patients non-répondeurs aux check-point inhibiteurs en patients répondeurs ?

Laurent Levy : Absolument. Notre partenariat avec LianBio couvre cinq essais cliniques d'enregistrement (phase III) dont les deux indications qui sont aujourd'hui les priorités stratégiques de Nanobiotix : le cancer de la tête et du cou et l'évaluation de NBTXR3 en combinaison avec les immunothérapies dite check-point inhibiteurs, dans différentes tumeurs solides.



Boursorama : Cette stratégie d'accords régionaux est-elle amenée à se poursuivre ? Doit-on s'attendre à d'autres annonces du même type dans les mois qui viennent ?

Laurent Levy : Notre produit repose sur un mode d'action physique : des nanoparticules qui, une fois injectées dans les cellules tumorales et soumis au rayonnement de la radiothérapie, augmentent très fortement la destruction des tumeurs. Le potentiel de NBTXR3 n'est pas dépendant de la typologie du cancer ou de facteurs biologiques propre aux patients. Potentiellement, il peut donc fonctionner dans tous les cancers aujourd'hui traités avec la radiothérapie, soit près de 60% des patients atteints de tumeurs solides. Il est important de rappeler cela pour comprendre notre stratégie : nous ne sommes pas sur un marché de niche et nous aurons besoin de partenaires commerciaux dans toutes les régions du monde. Nous discutons aujourd'hui avec la plupart des acteurs du secteur pharma. Mais notre objectif est de valoriser au mieux notre innovation, dans l'intérêt de nos actionnaires. Nous sommes aujourd'hui bien financés : nous devons donc prendre le temps de négocier au mieux l'immense valeur de notre produit.



Boursorama : Quel prochain rendez-vous donnez-vous à vos actionnaires ?

Laurent Levy : Il est à la fois très important et très proche : c'est la réunion annuelle de l'ASCO (American Society for Clinical Oncology, 4-8 juin) et la présentation que nous donnerons à nos actionnaires, dans la foulée, le 11 juin prochain. Nous publierons des données d'extension de l'étude de phase I que nous menons depuis 2014 dans le cancer de la tête et du cou : l'enjeu pour nous est de démontrer que les excellents résultats que nous avons montré l'an passé sur 30 patients (un taux de réponse objective de la tumeur primaire de 83% avec un taux de réponse complète de 60% à 5 mois) se confirment sur une période plus longue. Nous publierons également des données d'extension de l'étude que nous avons présenté au congrès de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer), en novembre dernier, et dans laquelle NBTXR3 est associé aux immunothérapies dites « checkpoint inhibiteurs ». Il s'agira là de montrer que les effets sur la conversion des patients non-répondeurs à ces check-point, en répondeurs, se confirment sur une population plus large, mais aussi de montrer que, dans le même temps, cette conversion aboutit à un taux de survie plus important. Cette étude est selon nous, un game-changer potentiel pour toute l'immunothérapie anti-cancer.

Propos recueillis par Laurent Grassin