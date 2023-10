Laurent Levy (Nanobiotix) : "Les résultats positifs de l'étude 102 pourraient se traduire dans la phase 3, voire être encore meilleurs"

Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix (crédit photo : Nanobiotix / )

Début octobre, la biotech publiait des résultats finaux des principaux critères d'évaluation de la partie expansion de l'étude 102 évaluant NBTXR3 chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé. L'occasion de faire le point avec Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix.

Boursorama : Les résultats 102 sont-ils extrapolables à l'étude de phase 3 en cours ? Est-ce le même genre de résultats que vous attendez ?

Laurent Levy : Nous pensons que les résultats positifs de tolérance et d'efficacité de l'étude 102 pourraient se traduire dans la phase 3, voire être encore meilleurs. Tout au long des phases d'escalade et d'expansion de dose de l'étude, nous avons constaté un profil de tolérance favorable dans une population de patients qui sont entrés dans l'étude en très mauvais état de santé. Nous avons aussi observé des taux de réponse globale élevés et constants avec NBTXR3 activé par radiothérapie, et une amélioration, que nous estimons significative, de la survie sans progression et de la survie globale des patients.

C'est un point clé que nous avons pris en compte pour la phase 3, car nous avons planifié le protocole de manière à recruter des patients avec, en moyenne, moins de comorbidités par rapport à ceux de l'étude 102. Nous sommes donc convaincus que nous pourrions potentiellement observer une amélioration supplémentaire.

Par ailleurs, nous avons également obtenu des résultats intéressants concernant ce que l'on appelle le "modèle d'échec" pour le traitement du cancer de la tête et du cou. En effet, les patients atteints d'un cancer localement avancé de la tête et du cou présentent, habituellement, une tumeur primaire dans la région de la tête et du cou, ainsi que des lésions supplémentaires dans les ganglions lymphatiques voisins. Les données de la littérature scientifiques et médicales nous montrent que la grande majorité des échecs thérapeutiques sont dus à la progression de la tumeur primaire. Dans l'étude 102, nous avons irradié la tumeur primaire et les ganglions lymphatiques concernés avec la même dose de radiothérapie, mais nous n'avons injecté NBTXR3 que dans la tumeur primaire. Et nous avons constaté que chez la majorité des patients qui ont rechuté, la progression de la maladie s'est produite dans le ganglion lymphatique. Cela suggère que nous pourrions obtenir une efficacité encore meilleure en injectant NBTXR3 également dans les ganglions lymphatiques. Nous avons appliqué ces enseignements dans la phase 3, et donné aux médecins la possibilité d'injecter les ganglions lymphatiques en plus de la tumeur primaire. Nous sommes impatients de voir l'impact de cet ajustement.

Boursorama : Vous annoncez un décalage du timing de la Phase 3 (NANORAY-312) ? Celui-ci vient-il plutôt de la survie des patients, plus longues qu'attendue, ou de difficultés persistantes de recrutement ?

Laurent Levy : Nous avons ajusté le calendrier de la phase 3 dans le cadre du processus normal d'analyse et d'étalonnage des études cliniques au fil du temps. Ce plan prévoyait un délai médian de progression de 9 mois dans le groupe témoin et de 13 mois dans le groupe test. Après avoir observé une survie sans progression de 16,9 mois dans la population de l'étude 102, similaire mais avec plus de comorbidités, il apparait clairement que nous devrions dépasser de loin le délai de progression hypothétique. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les patients de l'étude et pour le succès global de NANORAY-312, mais cela signifie également qu'il faudra plus de temps pour atteindre le seuil de signification statistique. De plus, avec le temps, à mesure que les taux de recrutement se sont stabilisés, nous avons pu revoir nos prévisions initiales et obtenir des informations plus précises basées sur la progression réelle de l'étude.

Boursorama : Quels sont les prochains catalyseurs de Nanobiotix, qu'il s'agisse du pipeline ou des prochaines échéances du partenariat avec J&J ?

Laurent Levy : Nous ne pouvons pas faire d'affirmations prospectives sur les activités de J&J autour de NBTXR3. Ce que nous pouvons dire, c'est que la voie la plus importante pour mettre NBTXR3 à la disposition de millions de patients dans le monde passe par notre programme d'enregistrement dans le cancer de la tête et du cou. En parallèle, nous continuons à mener notre programme en immunothérapie évaluant NBTXR3 en combinaison avec des inhibiteurs de checkpoints immunitaires anti-PD-1 chez les patients atteints de cancers avancés et nous prévoyons la prochaine mise à jour au premier semestre 2024. Par ailleurs, nos partenaires au MD Anderson ont récemment présenté les premières données très prometteuses de notre étude de phase 1 dans le cancer du pancréas. Nous attendons les données de leurs autres études évaluant NBTXR3 dans le cancer du poumon, le cancer de l'œsophage et le cancer de la tête et du cou. Comme nous l'avons déjà indiqué, notre accord de licence avec J&J prévoit le lancement d'une étude de Phase 2 évaluant NBTXR3 chez des patients atteints d'un cancer du poumon de stade 3, et nous sommes déjà activement engagés dans la préparation de la collaboration pour ce projet.

Boursorama : Dans le pancréas, comment évaluez-vous le potentiel de NBTXR3 ?

Laurent Levy : Le cancer du pancréas est une maladie dévastatrice dont les options thérapeutiques sont limitées. Pour les patients atteints d'une maladie localement avancée et qui ne sont pas éligibles à la chirurgie, le taux de survie à 5 ans n'est que de 5 %, malgré un traitement agressif comprenant des chimiothérapies et de la radiothérapie. Il y a donc un besoin urgent d'innovations thérapeutiques avec des profils de tolérance acceptables. Dans l'étude de phase 1 du MD Anderson évaluant NBTXR3 chez les patients atteints de cancer du pancréas, nous avons établi la faisabilité du traitement et un profil de tolérance favorable pour l'injection de NBTXR3 et son activation par la radiothérapie. En termes de signes précoces d'efficacité, les investigateurs ont constaté un taux de contrôle de la maladie de 92,3 % chez 13 patients. Bien qu'il s'agisse de données préliminaires, nous sommes encouragés par ces signaux et pensons qu'ils justifient la poursuite du développement de NBTXR3 dans cette indication.

Boursorama : La visibilité financière s'étend jusqu'au 2ème trimestre, une augmentation de capital est-elle sur votre feuille de route à court terme ?

Laurent Levy : Nous avons renforcé notre bilan ces derniers mois avec, notamment, la renégociation de notre dette auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) et la réception de 30 millions de dollars en upfront et 5 millions de dollars en capital de la part de notre partenaire J&J, ce qui a prolongé notre visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre de 2024. Et cette visibilité n'intègre pas les potentiels paiements d'étapes prévues dans le cadre de notre partenariat avec J&J.

Nous avons également communiqué l'engagement d'investissement de J&J à hauteur de 25 millions de dollars sous réserve de la réalisation concomitante d'une levée de fonds d'un montant au moins équivalent.

Sur la base de ces éléments, nous examinerons toutes les opportunités de financement afin d'optimiser notre visibilité.

Propos recueillis par Laurent Grassin