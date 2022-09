Laurent LEVY, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix, a été désigné pour apparaître sur la liste PharmaVoice 100 des personnes les plus inspirantes du secteur des sciences de la vie en 2022

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 6 septembre 2022 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX - la ‘’‘Société’‘), une société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui que Laurent Levy, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix, a été désigné pour apparaître sur la liste PharmaVoice 100 des personnes les plus inspirantes dans le domaine des sciences de la vie.



Cette prestigieuse liste, référence incontournable du secteur révisée chaque année, a été publiée dans l’édition de juillet/août du magazine PharmaVoice. Elle met en lumière les personnes les plus avant-gardistes dans le domaine des sciences de la vie, les personnalités remarquables dont le leadership motivant et innovant a aidé pairs et entreprises à atteindre des objectifs ambitieux.