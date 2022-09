Laurent Dubos a quitté Schroders France

(NEWSManagers.com) - Le responsable de l'activité immobilière de Schroders en France, Laurent Dubos, a quitté la société de gestion britannique, a appris NewsManagers. Il a rejoint le groupe Logicor, spécialisé dans les entrepôts et la logistique pour prendre la tête de l'activité française.

Selon un communiqué envoyé par Logicor, il doit lancer "un programme de développement et d'acquisition" en France sur les principaux sous-segments du marché.

Laurent Dubos avait été nommé directeur France pour l'équipe immobilier à Paris de Schroders en 2019. Il en était depuis 2018 le directeur adjoint.

Interrogée sur le nom de son remplaçant, Schroders indique qu'un processus de recrutement est en cours. En attendant de trouver le candidat idéal pour piloter cette équipe d'une trentaine de personnes, l'intérim est assuré par James McNamara (Head of Strategy, Hotels and Operating Assets, Schroders Capital) et Sophie Van Oosterom (Global Head of Real Estate, Schroders Capital), ainsi que par Yves Desjardins, directeur général de l’entité française de Schroders.