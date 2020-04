Laurent Dobler : «Nous sommes surpris par la rapidité du rebond boursier»

Laurent Dobler, directeur général et gérant de Comgest. (© DR)

Après les gains records de l'année 2019 (+26,4% pour le CAC 40), la peur de la pandémie et de ses conséquences, puis le confinement et l'arrêt brutal des économies, ont effacé toutes les plus-values boursières de l'an dernier. Comment Laurent Dobler, directeur général et gérant de Comgest, a-t-il réagi à cette épreuve ? Et comment envisage-t-il l'avenir sur les marchés ?

Parmi les fonds d'actions européennes, Renaissance Europe* s'est maintenu dans les premières positions sur 3 ans, même pendant la crise. À quoi est dû ce résultat ?

Laurent Dobler : Les deux critères clés de notre processus de sélection des entreprises en portefeuille sont qualité et croissance. En 2019, la composante «croissance» du portefeuille nous a permis de faire mieux que le marché. Depuis le début de l'année, la composante «qualité» du fonds le soutient.

Notamment les valeurs du secteur de la santé - groupes pharmaceutiques et équipementiers médicaux - dont la pondération s'élevait déjà à 26% de l'actif avant la crise sanitaire. Le groupe pharmaceutique Roche est la première position (5,5% à fin mars) du portefeuille, qui comprend aussi Novo Nordisk, Lonza et Coloplast. Nous détenons aussi l'action du fournisseur danois de matériel médical et chirurgical Ambu, qui a progressé de 70% depuis le début de l'année.

Certains titres ont par ailleurs bien résisté individuellement, comme Hermès dans le luxe, qui n'a cédé que 4% sur trois mois. Des sociétés spécialisées dans les paiements électroniques ont aussi tiré leur épingle du jeu.

Capacité de résistance

Quels sont les autres atouts du