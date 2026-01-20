 Aller au contenu principal
Laurence Batlle nommée au conseil de surveillance d'Argan
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 07:07

Argan annonce que son conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de nommer Laurence Batlle en qualité de membre indépendant à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Jean-Claude Le Lan Junior, jusqu'à l'AG prévue le 26 mars.

Laurence Batlle a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, dont 8 années en tant que CEO de grandes entreprises, notamment comme présidente du directoire de RATP Dev et présidente exécutive de Foncia.

Sous réserve de ratification par la prochaine assemblée, et de son renouvellement pour 4 ans, elle sera nommée en qualité de membre et présidente du comité d'audit, des risques et de la durabilité, en remplacement d'Eric Donnet.

Ce dernier est en effet appelé à devenir vice-président du conseil de surveillance à compter du 27 mars, et a cessé d'être considéré comme indépendant au sens du code de gouvernement d'entreprise Middlenext.

Compte tenu de cette situation, Jean-Claude Le Lan Junior a remis sa démission du conseil de surveillance, avec effet au 31 décembre 2025, afin de permettre à la société foncière de respecter le quota de membres indépendants requis.

