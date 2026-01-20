Laurence Batlle nommée au conseil de surveillance d'Argan
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 07:07
Laurence Batlle a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, dont 8 années en tant que CEO de grandes entreprises, notamment comme présidente du directoire de RATP Dev et présidente exécutive de Foncia.
Sous réserve de ratification par la prochaine assemblée, et de son renouvellement pour 4 ans, elle sera nommée en qualité de membre et présidente du comité d'audit, des risques et de la durabilité, en remplacement d'Eric Donnet.
Ce dernier est en effet appelé à devenir vice-président du conseil de surveillance à compter du 27 mars, et a cessé d'être considéré comme indépendant au sens du code de gouvernement d'entreprise Middlenext.
Compte tenu de cette situation, Jean-Claude Le Lan Junior a remis sa démission du conseil de surveillance, avec effet au 31 décembre 2025, afin de permettre à la société foncière de respecter le quota de membres indépendants requis.
Valeurs associées
|66,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,77%
A lire aussi
-
L'Hérault et l'Aude sont maintenus mardi matin en vigilance orange crues, rapporte le dernier bulletin de Météo‑France, qui ajoute la levée de ce niveau d'alerte dans les Pyrénées-Orientales et en Corse pour pluies‑inondations. "Dans l'Aude la propagation des écoulements ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer