Lauréat des Trophées de la e-santé 2021 : Intrasense remporte le 1er prix de la catégorie Covid-19

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (le « Groupe »), figure parmi les lauréats des Trophées de la e-santé 2021 en remportant le 1er prix de la catégorie Covid-19.



Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense, déclare : « Je suis extrêmement fier, au nom d'Intrasense, de recevoir ce prix. Il récompense le travail réalisé par nos équipes et met en lumière notre capacité à innover avec agilité, réactivité et qualité en maintenant notre mission principale : soutenir les professionnels de santé et sauver des vies via le développement de solutions innovantes ».