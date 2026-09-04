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Laure-Hélène Mercier prend la présidence du conseil de Poxel
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 07:28
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Poxel annonce la cooptation de Laure-Hélène Mercier en qualité de présidente de son conseil d'administration, à compter du 3 septembre, en remplacement de Sophie Jacq Lapointe. Sa cooptation en tant qu'administratrice sera soumise à ratification lors de la prochaine AG des actionnaires de la société biopharmaceutique.

"Ce changement de gouvernance vise à renforcer le contrôle financier de la société, l'excellence de la gouvernance et le dialogue avec le marché et les actionnaires, parallèlement aux travaux conduits par le directeur général, Yves Decadt, pour valoriser les actifs de la société", explique Poxel.

Laure-Hélène Mercier dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie biotechnologique et les marchés financiers, notamment chez Innate Pharma, qu'elle a rejoint en 2007 et où elle a notamment occupé les fonctions de directrice financière et de membre du directoire.

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