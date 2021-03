Latitude IM crée un fonds ouvert à partir d'une stratégie issue d'un mandat

(NEWSManagers.com) -

La boutique de gestion londonienne Latitude Investment Management vient d'annoncer le lancement de son second fonds actions, Latitude Global Fund.

L'équipe suivra une stratégie d'investissement similaire à celle du mandat qu'elle gère pour Witan Investment Trust, un fonds multigérant britannique coté, depuis 2018. Elle sera très concentrée, entre 25 et 35 positions, et agnostique aux styles de gestion.

Le nouveau fonds a été amorcé par les partenaires de Latitude IM et quelques clients dès septembre 2020. Il dispose d'ores et déjà de 45 millions de livres d'encours (52,6 millions d'euros). Il va désormais être distribué de manière pro-active aux clients institutionnels et privés, ces derniers étant servis via les principales plateformes britanniques. Depuis son lancement, le fonds a gagné 16%, contre 13,8% pour son indice de référence, le FTSE All World.