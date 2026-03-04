Latham grimpe après des ventes du 4ème trimestre supérieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du fabricant de piscines Latham Group SWIM.O augmentent de 19,6% à 7,76 dollars avant bourse

** Les ventes nettes du 4ème trimestre ont augmenté de 14,5%, dépassant les attentes des analystes

** La société déclare avoir surperformé sur le marché américain, grâce à la croissance des ventes de piscines en fibre de verre

** L'action a progressé de 1,4 % depuis le début de l'année