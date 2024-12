Latecoere: Yves Yemsi nommé directeur des opérations information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Latecoere annonce la nomination d'Yves Yemsi en tant que nouveau directeur des opérations (Chief Operating Officer) du Groupe et Président EMEA, à compter du 1er février 2025.



Yves Yemsi bénéficie plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale et la fabrication avancée, avec une expertise reconnue dans l'industrialisation, l'optimisation de la chaîne de sous-traitance et l'excellence opérationnelle.



Il a occupé des postes exécutifs clés chez des acteurs majeurs tels qu'Airbus, Flextronics et, plus récemment, Lilium, où il était Chief Operating Officer.







Valeurs associées LATECOERE 0,01 EUR Euronext Paris 0,00%