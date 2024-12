Latecoere : Yves Yemsi nommé COO et président EMEA

(AOF) - Latecoere, fournisseur de rang 1 des principaux fabricants d'avions internationaux, annonce la nomination d'Yves Yemsi en tant que nouveau chief operating officer (COO) du groupe et président EMEA, à compter du 1er février 2025. Il reportera directement au DG du groupe, André-Hubert Roussel. Yves Yemsi bénéficie plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale et la fabrication avancée, avec une expertise reconnue dans l'industrialisation, l'optimisation de la chaîne de sous-traitance et l'excellence opérationnelle.

Il a occupé des postes exécutifs clés chez des acteurs majeurs tels qu'Airbus, Flextronics et, plus récemment, Lilium, où il était chief operating officer. Chez Lilium, il a dirigé l'industrialisation et le management de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'avion électriques innovant.

Chez Airbus, Yves Yemsi a occupé plusieurs fonctions exécutives, notamment celle de senior vice-président des achats et vice-président qualité pour le programme avant-gardiste A350XWB. Son expertise couvre les montées en cadence industrielles, les partenariats fournisseurs et l'assurance qualité, avec une forte orientation pour l'optimisation des coûts, l'innovation et la digitalisation.

AOF - EN SAVOIR PLUS