Latecoere: une nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Latecoere indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de coopter Jenette Ramos en qualité d'administratrice, en remplacement de Samantha Marnick qui a récemment pris ses fonctions de présidente de Latecoere Americas au sein du groupe.



Ayant travaillé pour Boeing pendant plus de 30 ans, Jenette Ramos apporte une grande expérience de la supply chain et des opérations au sein du secteur aéronautique, tant sur le segment commercial que celui de la défense.



En particulier, elle possède une connaissance très solide des aérostructures et de la fabrication de composants grâce à son expérience en tant que directrice de l'unité commerciale, aérostructures intégrées et vice-présidente de la fabrication.





