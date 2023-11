Latecoere : un nouveau Comité Exécutif et quatre nouvelles unités opérationnelles

(AOF) - Latecoere annonce la composition de son nouveau Comité Exécutif. Gary Cleaver rejoint l'équipe en tant que Directeur Financier. Jean-Luc Vincent Franc rejoint l'équipe en tant que Directeur des Services D'Information. Cecilia Mattson rejoindra l'équipe début 2024 et occupera le poste de Directrice de la Transformation. François Okon a rejoint l'équipe en novembre 2023 en tant que Directeur Excellence Opérationnelle et Qualité. Wolfgang Konrad a rejoint les Aerostructures Europe en tant que Directeur Opérations Europe.

En outre, l'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques a présenté ses quatre nouvelles unités opérationnelles.

La première "Aerostructures Amériques", sera dirigée par Stéphane Molinier. Elle regroupera les sites de pièces détaillées, composites et d'assemblage à Hermosillo, au Mexique, ainsi que ses deux sites au Canada (Burlington, Delta) et son site brésilien à Jacarei.

La deuxième "Aerostructures Europe", sera dirigée par Wolfgang Konrad. Elle regroupera ses sites en Europe : Gimont (France), Montredon (France), Plovdiv (Bulgarie), Prague (République tchèque) et les opérations industrielles localisées à Toulouse-Périole (France).

La troisième unité "Interconnection Systems" sera dirigée par Samuel Begué. Elle se concentrera sur les harnais et les racks avioniques EWIS avec les sites en France (Labège, Liposthey et Vendargues), en Inde (Belagavi), au Maroc (Casablanca), en Tunisie (Fouchana) et au Mexique (Hermosillo).

La quatrième unité "Produits et Services Spéciaux" (SPS) couvrira les services clients à forte valeur ajoutée pour les aérostructures et les systèmes d'interconnexion ainsi que les solutions technologiques spécialisées et complexes (MADES, TAC et Advanced Wireless and Video Systems).

