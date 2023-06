Latecoere remporte de nouveaux contrats auprès de Boeing pour la fourniture de systèmes de câblage

(AOF) - Latecoere, partenaire aéronautique et spatial de rang 1, annonce avoir remporté des contrats auprès de Boeing pour la fourniture de systèmes de câblage pour les versions militaires et civiles des programmes 737 et 767. La production débutera au troisième trimestre 2023. La division Systèmes d'interconnexion de Latecoere fournira des harnais électriques et des boîtiers de raccordement pour le programme Boeing 737, ainsi que des meubles avioniques pour le Boeing 767, une première dans l'histoire du partenariat avec l'avionneur américain.

Les contrats signés en janvier 2023 concernent les versions aussi bien militaires que civiles pour le Boeing 737 (737 MAX et l'avion de patrouille maritime P-8 Poseidon) et pour le Boeing 767 (version cargo 767-300F). Les systèmes de câblage du 737 MAX nécessitent un haut niveau de variabilité afin de répondre aux besoins spécifiques des compagnies aériennes. L'expertise de Latecoere permettra de mener l'industrialisation réussie de ces références complexes.

La production sera réalisée sur le site d'Hermosillo de Latecoere au Mexique à partir du troisième trimestre 2023. Le Groupe tire parti de son empreinte industrielle en Amérique du Nord pour répondre aux besoins du marché local avec la plus haute efficacité.

Le site d'Hermosillo de Latecoere est un choix logique pour les entreprises aéronautiques et de défense basées aux États-Unis à la recherche de solutions near-shore d'envergure mondiale.