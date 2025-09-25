Latecoere réduit ses pertes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Latecoere s'élève à 374,6 millions d'euros, soit une augmentation de 6,4%. Cette augmentation des revenus est tirée par des taux de production plus élevés de la part des équipementiers, à des revenus supplémentaires provenant de nouveaux contrats remportés et à la conclusion d'initiatives commerciales visant à compenser l'inflation. Le groupe a enregistré un Ebitda courant pour sur ce premier semestre de 22,3 millions d'euros, soit une amélioration significative par rapport à la perte de 1,8 million d'euros enregistrés il y a un an.

Ce redressement a été principalement favorisé par l'effet de levier opérationnel lié à l'augmentation des volumes ainsi que par les bénéfices positifs résultant des initiatives opérationnelles et commerciales entreprises par le groupe.

Cependant, ces avantages positifs continuent d'être atténués par les pressions inflationnistes persistantes sur la base de coûts des matériaux et les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement en parallèle de la montée en cadence des opérations.

Latecoere affiche une perte nette au premier semestre 2025 de 6,8 millions d'euros, contre une perte nette de 49,9 millions d'euros pour le premier semestre 2024.

Côté perspectives, au second semestre 2025, l'entreprise spécialisée dans la fourniture d'équipements aéronautiques vise une croissance globale de l'Ebitda, résultant de la réalisation d'initiatives opérationnelles et commerciales, d'une amélioration de la chaîne d'approvisionnement et d'une augmentation de l'activité dans les sous-segments clés du marché commercial, de l'aviation d'affaires et de la défense.

Elle anticipe aussi une amélioration du cash-flow libre opérationnel reflétant les améliorations dans les initiatives opérationnelles et commerciales partiellement compensées par les coûts de restructuration, l'augmentation du fonds de roulement due à la croissance des ventes et les investissements clés visant à renforcer la position concurrentielle de Latecoere.

