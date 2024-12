Latecoere : comptes en amélioration au premier semestre

(AOF) - L'équipementier aéronautique Latecoere a dévoilé des comptes en amélioration au premier semestre grâce notamment à la progression de son activité. Il a enregistré une perte nette, part du groupe de 49,3 millions d'euros, contre une perte de 59,6 millions d'euros au premier semestre 2023. L'Ebitda récurrent est négatif à hauteur de 1,8 million d'euros, soit une amélioration par rapport à la perte de 17,6 millions d'euros enregistrée un an plus tôt.

" Ce redressement a été principalement favorisé par l'effet de levier opérationnel lié à l'augmentation des volumes ainsi que par les bénéfices positifs résultant des initiatives opérationnelles et commerciales entreprises par le groupe " a expliqué la société. Cette dernière est cependant également confrontée aux " pressions inflationnistes persistantes sur la base de coûts des matériaux " et aux " perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement au cours de la montée en puissance des opérations ".

Le chiffre d'affaires a augmenté de 16% à 352,1 millions d'euros. " L'augmentation des revenus a été tirée par des taux de production plus élevés des équipementiers, des revenus supplémentaires provenant de nouveaux contrats remportés et la conclusion d'initiatives commerciales visant à compenser l'inflation " a expliqué Latecoere.

Le cash-flow libre opérationnel de la période s'élève à - 40,9 millions d'euros "principalement impacté par l'Ebitda négatif, une augmentation du besoin en fonds de roulement (net des avances clients), pour financer la croissance du chiffre d'affaires, et des coûts non récurrents".

A fin juin 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 38,8 millions d'euros . L'endettement net à fin juin 2024 s'élevait à 183,5 millions d'euros .

" Nous sommes optimistes pour 2024, avec des prévisions de croissance accrue du chiffre d'affaires, une réduction significative des pertes d'Ebitda et une amélioration marquée du flux de trésorerie disponible. Ces résultats reflètent l'impact positif de nos initiatives opérationnelles et commerciales en cours " a déclaré le directeur général, André-Hubert Roussel.

" Bien que nous restions conscients des besoins de restructuration et en fonds de roulement liés à la croissance, nous sommes confiants dans notre capacité à offrir une valeur ajoutée à nos clients et à nos parties prenantes. "

Les perspectives de Latecoere pour l'exercice 2024 incluent une augmentation de la croissance des revenus et une réduction significative des pertes d'Ebitda, grâce à la réalisation des initiatives opérationnelles et commerciales, à une amélioration de la situation de la chaîne d'approvisionnement et à une activité accrue dans les sous- segments clés du marché commercial, des jets d'affaires et de la défense.

Le groupe cible également une amélioration significative du cash-flow libre opérationnel reflétant les améliorations des initiatives opérationnelles et commerciales partiellement compensées par des coûts de restructuration, une augmentation du besoin en fonds de roulement due à la croissance des ventes et des investissements clés pour renforcer la position concurrentielle de Latécoère.

