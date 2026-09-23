Latécoère ajuste à la baisse des objectifs annuels

Le spécialiste des équipements aéronautiques a publié ses comptes pour le premier semestre. Porté par la hausse générale des cadences de production chez les grands constructeurs, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 431,6 millions d'euros, affichant une croissance organique de 19% ( 15,2% en données publiées, intégrant l'effet de la cession de MADES en août 2025).

Malgré la vigueur de la demande clients, de nouveaux contrats et la bonne dynamique de sa division Latecoere Services, la rentabilité opérationnelle a subi un net recul. L'Ebitda courant s'est établi à 3,7 millions d'euros, contre 22,3 millions d'euros au premier semestre 2025 (soit un repli d'environ 18 millions d'euros).

Cette dégradation s'explique par des investissements ciblés à court terme pour absorber les fortes montées en cadence, des contraintes logistiques persistantes et l'allongement des délais dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des pressions inflationnistes et des effets de change défavorables.

Le résultat net du groupe plonge à -23,5 millions d'euros, contre -6,8 millions d'euros au premier semestre 2025.

En raison des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques (crise en Iran, prix du pétrole, inflation de l'énergie et des matières premières), Latécoère a revu ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe table désormais sur un Ebitda courant inférieur à celui de 2025, contre une "croissance globale de l'Ebitda" auparavant. Quant au flux de trésorerie disponible opérationnel, il devrait enregistrer une baisse marginale, alors que la société visait une amélioration précédemment.