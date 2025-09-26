LATAM espère des livraisons rapides d'Embraer pour ajouter jusqu'à 30 nouvelles destinations au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

LATAM recevra rapidement des avions Embraer et développera ses liaisons avec le Brésil

*

La commande marque une étape importante pour les deux compagnies

*

Le transporteur augmente ses effectifs et investit dans un nouveau hangar

(Ajout de citations et de détails dans les paragraphes 5 à 16) par Luciana Magalhaes et Gabriel Araujo

LATAM Airlines LTM.SN recevra les jets E195-E2 qu'elle a commandés à Embraer EMBR3.SA "relativement rapidement" et s'attend à ce qu'ils permettent au transporteur d'ajouter 25 à 30 nouvelles destinations au Brésil, a déclaré un dirigeant vendredi.

"Une partie importante d'entre eux sera livrée l'année prochaine, d'ici la fin de l'année, et puis une autre partie en 2027", a déclaré à Reuters le directeur général de LATAM Brasil, Jérôme Cadier, ajoutant que la compagnie aérienne déciderait dans les six mois des itinéraires que les jets devraient desservir.

L'unité brésilienne de LATAM, basée au Chili, est la première compagnie aérienne du pays en termes de parts de marché. Le transporteur a annoncé lundi une commande ferme de 24 E195-E2, avec des options d'achat pour 50 autres appareils.

L'accord a constitué une étape importante pour les deux sociétés, Embraer enregistrant une commande longtemps attendue pour ses jets de deuxième génération au Brésil, et LATAM ajoutant les avions régionaux à sa flotte d'Airbus AIR.PA à fuselage étroit et de Boeing BA.N à fuselage large.

LA CONCURRENCE D'AIRBUS

Cadier a révélé pour la première fois l'année dernière que LATAM envisageait d' acheter des jets plus petits et a cité l'E2 d'Embraer et l'A220 d'Airbus, des concurrents directs dans le segment des avions pouvant accueillir jusqu'à 150 sièges.

L'A220 aurait offert plus de sièges et un plus grand rayon d'action, ce qui l'aurait rapproché des avions à fuselage étroit que LATAM utilise déjà, tandis que l'E2, plus petit et doté de 136 sièges, répond mieux aux besoins du transporteur sur le marché brésilien, a fait remarquer Cadier.

"Si l'on considère les destinations, la distance entre les villes où nous opérons, les marchés potentiels et la demande de ces villes, l'E2 convient très bien", a-t-il déclaré. "S'il y avait beaucoup de grandes villes, l'A220 serait peut-être plus adapté."

Cadier n'a pas donné plus de détails sur les destinations que LATAM pourrait ajouter à sa liste de vols intérieurs.

PLANS D'EXPANSION

Suite à ces nouvelles commandes, LATAM continuera d'augmenter ses effectifs et prévoit d'atteindre les niveaux d'embauche de 2024, soit environ 1 000 employés cette année, y compris des pilotes et des membres d'équipage de cabine.

La compagnie a investi 40 millions de reais (7,49 millions de dollars) dans un nouveau hangar conçu pour la maintenance lourde à sa base de Sao Carlos.

L'installation a été inaugurée vendredi, un jour après que les rivaux Azul AZUL4.SA et Gol GOLL54.SA ont mis fin aux négociations sur une fusion qui aurait créé la plus grande compagnie aérienne du Brésil en termes de parts de marché, dépassant LATAM.

Cadier a déclaré que le rapprochement n'aurait pas été inquiétant, car l'autorité de la concurrence CADE aurait probablement imposé des restrictions à l'opération.

"Nous n'avons jamais envisagé un scénario dans lequel une telle fusion serait approuvée sans mesures d'atténuation", a-t-il déclaré.

(1 $ = 5,3392 reais)