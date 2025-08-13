 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 274,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LATAM Airlines perd du terrain après le lancement d'une offre secondaire d'actions
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions cotées en bourse de la compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 3,9 % à 43 dollars dans les échanges prolongés après l'annonce d'une offre secondaire

** LTM lance () la vente de 15 millions d'American Depositary Shares (ADS) par les actionnaires existants

** JP Morgan et Barclays sont les souscripteurs de l'offre

** Les actions cotées aux États-Unis ont terminé mercredi en hausse de 3,3 % à 44,75 $

** La société a 302,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 13,5 milliards de dollars, selon les données du LSEG ** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 62 %

** Les 6 analystes considèrent le LTM comme un "achat" et le PT médian est de 52,50 $ - LSEG

Valeurs associées

BARCLAYS
373,550 GBX LSE -0,12%
JPMORGAN CHASE
290,555 USD NYSE -0,76%
LAN AIRLINES
0,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 23:00:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500
    information fournie par AFP 13.08.2025 22:30 

    La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes. L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous

  • Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discussions ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:10 

    Les pourparlers pour élaborer le premier traité international contre la pollution plastique ont volé en éclats mercredi à Genève à trente heures de la fin prévue des négociations, la plupart des pays ayant rejeté une tentative maladroite de synthèse de la présidence. ... Lire la suite

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:03 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump veut réunir Poutine et Zelensky après l'Alaska
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:54 

    Donald Trump a affirmé mercredi vouloir organiser une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après le sommet en Alaska avec son homologue russe, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank