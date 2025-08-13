LATAM Airlines perd du terrain après le lancement d'une offre secondaire d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août -
** Les actions cotées en bourse de la compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 3,9 % à 43 dollars dans les échanges prolongés après l'annonce d'une offre secondaire
** LTM lance () la vente de 15 millions d'American Depositary Shares (ADS) par les actionnaires existants
** JP Morgan et Barclays sont les souscripteurs de l'offre
** Les actions cotées aux États-Unis ont terminé mercredi en hausse de 3,3 % à 44,75 $
** La société a 302,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 13,5 milliards de dollars, selon les données du LSEG ** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 62 %
** Les 6 analystes considèrent le LTM comme un "achat" et le PT médian est de 52,50 $ - LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer