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lastminute.com va supprimer 25% de ses emplois dans le cadre de sa transition vers l'IA
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 12:54

L'agence de voyages en ligne lastminute.com LMN.S a annoncé mercredi qu'elle allait supprimer un quart de ses emplois dans le cadre d'une initiative visant à intégrer l'intelligence artificielle, ce qui constitue un nouveau signe de l'impact de l'adoption de l'IA sur le marché du travail.

"L'adoption de l'IA dans le secteur du voyage a été rapide et ne fera que s'accélérer : l'IA modifie la manière dont les clients effectuent leurs recherches, réservent et sont servis, ainsi que la façon dont les entreprises qui les soutiennent sont organisées", a déclaré le PDG Alessandro Petazzi.

Cette restructuration devrait être achevée vers la fin de cette année et se traduire par des économies annualisées d’environ 16 millions d'euros en 2027, souligne lastminute.com, société cotée en Suisse, dans un communiqué.

Le groupe prévoit d'investir dans l'IA au sein des applications destinées aux clients et dans l'optimisation de son infrastructure de données.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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