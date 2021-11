LAST® lauréat des Cosmétiquemag Awards

Evry, le 19 novembre 2021 : LAST®, la marque de maquillage lancée en 2021 par Global Bioenergies, a reçu un des Awards d’Or lors de la cérémonie des Cosmétiquemag Awards qui s’est tenue hier soir.

Les Cosmétiquemag Awards, qui rassemble un jury de professionnels du secteur de la Beauté, constituent l’évènement de référence du domaine et récompensent les nouveautés les plus marquantes de l’année.

Global Bioenergies est cette année le lauréat de l’Award d’or catégorie Maquillage pour la marque LAST® lancée à l’été 2021.

De la Biotech à la Beauté : « performance et naturalité, plus besoin de choisir »

LAST® est la première marque de maquillage au monde à combiner :

- des performances de longue tenue, de résistance à l’eau, et d’absence de transfert rivalisant avec les meilleurs produits du marché, et

- un taux de naturalité supérieur à 90 %.

Cette innovation a été rendue possible grâce à l’utilisation en cœur de formule de l’isododécane bio-sourcé produit par Global Bioenergies grâce à son procédé innovant.

La gamme de maquillage LAST® se compose de 32 références d’ombres à paupières, mascaras, mascaras sourcils et rouges à lèvres, et est commercialisée sur le site www.colors-that-last.com.