 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Larry Summers démissionne du conseil consultatif de Santander, selon un porte-parole
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 21:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a démissionné du conseil consultatif international de Santander SAN.MC qu'il présidait actuellement, a déclaré mercredi un porte-parole de Santander.

Sa démission intervient quelques jours après la publication par le Congrès américain de documents montrant que M. Summers a entretenu une relation étroite avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

M. Summers, également ancien président de l'université de Harvard, a déclaré lundi qu'il se retirerait de tout engagement public, ajoutant que cette décision lui permettrait de "rétablir la confiance et de réparer les relations avec les personnes qui me sont les plus proches".

Depuis 2016, il est membre du conseil consultatif international de Santander, qui conseille le groupe sur des questions telles que l'innovation, la transformation numérique, la cybersécurité et les nouvelles technologies.

Mercredi, il a déclaré qu'il avait également démissionné du conseil d'administration d'OpenAI .

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
8,9310 EUR Sibe +1,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank