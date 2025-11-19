Larry Summers démissionne du conseil consultatif de Santander, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a démissionné du conseil consultatif international de Santander SAN.MC qu'il présidait actuellement, a déclaré mercredi un porte-parole de Santander.

Sa démission intervient quelques jours après la publication par le Congrès américain de documents montrant que M. Summers a entretenu une relation étroite avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

M. Summers, également ancien président de l'université de Harvard, a déclaré lundi qu'il se retirerait de tout engagement public, ajoutant que cette décision lui permettrait de "rétablir la confiance et de réparer les relations avec les personnes qui me sont les plus proches".

Depuis 2016, il est membre du conseil consultatif international de Santander, qui conseille le groupe sur des questions telles que l'innovation, la transformation numérique, la cybersécurité et les nouvelles technologies.

Mercredi, il a déclaré qu'il avait également démissionné du conseil d'administration d'OpenAI .