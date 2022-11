Larry Fink veut élargir l'accès au proxy voting pour ses clients

(NEWSManagers.com) - Le cofondateur et directeur général de BlackRock, Larry Fink, a publié ce 3 novembre une lettre à destination de ses clients et aux dirigeants d'entreprises concernant l’exercice des droits de vote par les porteurs de part de ses fonds indiciels.

Le dirigeant a vanté la démocratie actionnariale, qui doit passer par la possibilité pour ses clients de voter lors des assemblées générales des sociétés détenues en portefeuille. "Nous croyons que le choix dans l’exercice des droits de vote peut permettre à un plus grand nombre de détenteurs d'actifs d'avoir un lien plus profond et plus direct avec les entreprises dans lesquelles ils investissent et permettre à la direction de l'entreprise de mieux comprendre les points de vue de ces détenteurs d'actifs sur les questions critiques de gouvernance", a-t-il ainsi déclaré.

La société propose depuis un an un outil de proxy voting, "Voting Choice", pour certains clients éligibles (notamment les assureurs, les fonds de dotation, les fondations et les fonds souverains), sous conditions de légalité et de possibilité opérationnelle. Près de la moitié des fonds indiciels actions sont désormais éligibles à cette offre, a précisé Larry Fink, et les clients utilisant leur droit de vote représentent désormais un quart des 1.800 milliards de dollars d'encours éligibles. Il a annoncé dans sa missive que BlackRock allait désormais élargir "la liste des politiques de vote parmi lesquelles les clients peuvent choisir" et prochainement fournir "cette fonctionnalité aux investisseurs individuels dans certains fonds communs de placement au Royaume-Uni".

Le dirigeant compte par ailleurs poursuivre ce mouvement de démocratisation en proposant à l'avenir cette possibilité de vote à un plus grand nombre, ce qui nécessitera certains ajustements avec de nombreux acteurs publiques locaux. "Nous sommes impatients de collaborer avec les décideurs et les régulateurs afin d'explorer les changements nécessaires dans les lois et les règlements et d'examiner comment l'infrastructure opérationnelle pourrait être adaptée pour soutenir ces changements. Nous sommes convaincus que le fait d'apporter plus de voix à la table conduira à des marchés financiers plus forts et plus accessibles", a expliqué Larry Fink.