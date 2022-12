Larry Fink croit toujours au potentiel des cryptos malgré FTX

(NEWSManagers.com) - Depuis les révélations sur l’état de la gestion financière de FTX et plus largement sur l’empire de Samuel Bankman-Fried calamiteux voire frauduleux, les fonds de capital-risque (VC) du monde traditionnel ayant investi dans la plateforme comme Sequoia, SoftBank ou encore BlackRock sont pointés du doigt pour leur manque de vérification préalable.

Le PDG de BlackRock Larry Fink n’a pas échappé à ce sujet lors du Deal Book Summit organisé par le New York Times ce mercredi. « Nous avons investi 24 millions de dollars (dans FTX) via un fonds de fonds, ce qui ne représentait pas une part essentielle de notre activité », s’est justifié le PDG.

Le journaliste Andrew Sorkin a tout de même insisté en rétorquant que le modèle économique des VC n’était manifestement pas tourné autour des vérification préalables (due diligence) : «Sur une cinquantaine d’investissements faits par les VC, une quarantaine vont échouer», a-t-il souligné. Un modèle qui «fonctionne et continuera probablement à fonctionner dans le futur !», a répondu d’un air provoquant Larry Fink. «Nous avons certainement commis une erreur (avec FTX). Je ne vais pas spéculer tant que nous n’avons pas plus d’éléments clairs sur la situation». Pour le patron de BlackRock, plus il y a d’argent investi tôt par les VC dans une entreprise prometteuse et plus son apport pourra devenir «fondamental» pour la société.

« FTX n’était pas de la finance décentralisée »

Malgré la crise que traverse le marché des cryptomonnaies, d’abord débutée avec la chute de Terra-Luna puis aggravée avec la faillite de FTX, Larry Fink n’a pas de doute que la crypto va «transformer» l’investissement dans la prochaine génération du marché, notamment avec la tokenisation des actifs via «le registre distribué consultable par le monde entier», sans nommer explicitement l’infrastructure de la blockchain publique comme bitcoin et ethereum. Un système dans lequel «vous n’avez pas besoin de croire une banque», a-t-il expliqué en faisant référence aux promesses portées par la finance décentralisée (DeFi), ce que «n’était pas» FTX.

S’il croit toujours au potentiel des cryptos, Larry Fink est en revanche persuadé que la majorité des entreprises crypto n’existeront plus dans le futur. Surtout celles dont le modèle économique est basé sur «une cryptomonnaie qu’elles ont créée».

En août, BlackRock a accéléré ses placements dans l’écosystème crypto en nouant un partenariat avec la plateforme d’échanges américaine cotée en Bourse Coinbase destiné aux clients institutionnels de sa plateforme de gestion Aladdin.