Larimar Therapeutics recule suite à la vente d'actions pour un montant de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février -

** Les actions de Larimar Therapeutics LRMR.O ont baissé de 8,2% à 5,47 $ après avoir dépassé l'objectif de 100 millions de dollars de prix de suivi

** LRMR, société basée à Bala Cynwyd (Pennsylvanie), a vendu en fin de semaine () 20 millions d'actions à 5 $

** La taille de l'offre a été augmentée de 75 millions de dollars () et le prix a été fixé avec une décote de 16 % par rapport à la dernière clôture

**

Les actions de LRMR ont grimpé d'environ 61 % le mercredi, après une hausse de 31 % le mardi, suite à l'octroi par la FDA américaine de l'étiquette () "percée" pour le traitement des troubles neurologiques de la société, le nomlabofusp

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir le développement du nomlabofusp et pour le fonds de roulement et les besoins généraux, y compris les dépenses de R&D et de commercialisation

** JP Morgan et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints, rejoints par LifeSci Capital et William Blair

** La société a ~83 millions d'actions en circulation, selon LSEG

** La note moyenne de 11 analystes est "strong buy"; PT médian $16