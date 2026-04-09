Largo réalise un financement d’1 M€ pour accompagner sa croissance marquée par un niveau d’activité historique au premier trimestre 2026

• Augmentation de capital par placement privé d’1 M€ auprès de fonds gérés par Vatel Capital



Sainte-Luce-sur-Loire – 9 avril 2026 – 20h00 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le renforcement de ses ressources financières via la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant d’un million d’euros.



Objectif de l’opération



Cette opération intervient dans un contexte de forte dynamique commerciale, marqué par un niveau d’activité record au premier trimestre 2026.

Ce financement vise à doter la Société de moyens financiers supplémentaires afin d’accompagner la montée en puissance de son développement.



Les fonds levés permettront notamment de :



• Sécuriser les approvisionnements, accompagner le développement du portefeuille clients existants et des nouveaux partenaires ;

• Poursuivre l’optimisation du pilotage industriel et l’amélioration des indicateurs financiers, dans la continuité de la performance enregistrée au second semestre 2025.





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