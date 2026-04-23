Largo publie un chiffre d’affaires record au 1er trimestre 2026

• Chiffre d’affaires du T1 2026 record à 10,5 M€, en hausse de +34% vs. T1 2025
• Forte dynamique commerciale des canaux Opérateurs et Grands Comptes
• Perspectives 2026 : poursuite de la croissance au sein d’une structure optimisée en faveur de la rentabilité
Sainte-Luce-sur-Loire – 23 avril 2026 – 7h45 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026.
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