Largo publie ses résultats semestriels 2021 et son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021

Largo publie ses résultats semestriels 2021et son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021



• Nette amélioration de la marge après coûts de reconditionnement

• Accélération de la dynamique commerciale au T3 2021 avec une croissance de 83%

• Confirmation des objectifs annoncés lors de l’introduction en bourse :

EBITDA positif en 2022, Chiffre d’affaires 2025 supérieur à 70 M€ et

EBITDA 2025 à 7%



Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2021 et son chiffre d’affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre 2021.