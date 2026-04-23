Largo publie chiffre d’affaires T1 à 10,5 M€ en hausse de 33,8%

* Largo affiche chiffre d’affaires T1 2026 record à 10,5 M EUR, hausse 33,8% sur un an. * Canal Opérateurs pèse 70% des ventes au T1 2026, contre 59% un an plus tôt. * Part Grands Comptes atteint 18%, contre 15% au T1 2025. * Poids Digital recule à 12%, contre 26% un an plus tôt. * Perspectives 2026 maintenues, avec accélération de croissance visée et amélioration attendue des indicateurs de rentabilité grâce à un seuil de rentabilité abaissé. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Largo SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260422446042) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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