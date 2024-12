Largo: partenariat avec Bouygues Telecom, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - Largo, un spécialiste du reconditionnement de produits technologiques, signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien jeudi suite à la signature d'un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom.



Le groupe nantais indique que l'opérateur de téléphonie mobile a décidé de distribuer ses smartphones reconditionnés sous la marque Largo afin d'enrichir son offre en la matière.



Ces produits seront d'abord proposés via le réseau B2B Bouygues Telecom Entreprises, puis dans un second temps à travers son réseau de plus de 500 boutiques en France ainsi que sur son site Internet.



Cet accord intervient alors que le nombre d'utilisateurs de smartphones reconditionnés a presque doublé en six ans, une récente étude de Kantar ayant montré que 45% des français ont déjà possédé un smartphone d'occasion, contre 27% en 2018.



A la mi-journée, l'action Largo affichait un gain de plus de 10%, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 20% cette année, contre un repli de 6% pour l'indice CAC Mid & Small à ce stade de l'exercice.





Valeurs associées LARGO 2,11 EUR Euronext Paris +8,21%