Largo: la dynamique commerciale rassure, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - L'action Largo progresse de plus de 2% dans des volumes nourris vendredi à la Bourse de Paris après l'obtention de deux nouveaux contrats stratégiques avec des distributeurs de premier plan.



Afin de répondre à l'accélération de son activité commerciale à la suite de la signature de ces deux contrats 'stratégiques', le spécialiste du reconditionnement de produits high-tech va procéder à la réalisation d'un

financement d'un montant de trois millions d'euros.



Le groupe prévoit de mener une augmentation de capital par placement privé de 1,5 millions d'euros auprès de fonds gérés par Vatel Capital et Eiffel Investment Group, deux actionnaires présents depuis son introduction en Bourse.



Largo va par ailleurs lancer une émission d'obligations convertibles en actions de 1,5 millions d'euros, qui seront souscrites par des fonds gérés par Eiffel Investment Group.



Ces fonds doivent lui permettre de sécuriser ses achats et d'assurer la livraison de produits reconditionnés à la suite de la conclusion des deux contrats.



Ce nouveau financement va aussi lui permettre d'accélérer la dynamique commerciale des canaux à forte valeur et de poursuivre l'optimisation du pilotage industriel et l'amélioration de ses indicateurs financiers.



Dans une note intitulée 'prêt à accélérer!', les analystes de TP ICAP Midcap évoquent une 'excellente nouvelle commerciale' et renouvellent leur recommandation d'achat sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 5,7 euros.





Valeurs associées LARGO 2,4200 EUR Euronext Paris +2,11%