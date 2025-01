Largo : chiffre d’affaires 2024 historique en progression de 64%

(AOF) - Largo réalise un chiffre d'affaires 2024 de 34,8 millions d'euros, une performance historique marquée par une hausse de l'activité de +64%. La forte croissance des revenus de Largo s'explique par la montée en puissance du canal Opérateurs qui est désormais le contributeur majoritaire du chiffre d'affaires annuel (58% des ventes vs. 11% en 2023). Largo a ainsi bénéficié de l'effet année pleine de son partenariat avec Orange initié il y a 18 mois ainsi que des premières livraisons vers Orange Pologne et Bouygues Telecom, deux partenariats stratégiques signés en fin d'exercice.

Cette progression significative des ventes à travers ce canal confirme la pertinence de la stratégie de partenariats de distribution développée par Largo.

Outre le canal Opérateurs, les revenus générés par Largo.fr et le canal de vente B2B connaissent également une forte progression, respectivement 38% et 20%. Cette répartition des ventes s'inscrit dans la continuité du plan stratégique implémenté en 2023 privilégiant des canaux de vente à forte valeur pour améliorer la rentabilité de la société.

Par ailleurs, dans la continuité du premier semestre 2024, le second semestre a permis à Largo de poursuivre l'amélioration de ses marges. Fort des actions mises en œuvre tout au long de l'exercice 2024 (optimisation des stocks, suivi des flux de production et contrôle qualité, renforcement du pilotage industriel, stabilité des charges fixes), l'Ebitda du second semestre 2024 s'améliore de manière significative par rapport à l'Ebitda du premier semestre 2024.

Côté perspectives, la société confirme sa trajectoire de croissance rentable : stabilité des charges fixes ; optimisation de la gestion industrielle et du pilotage des marges, notamment grâce aux outils de Business Intelligence ; renforcement de l'approvisionnement en circuit court : programmes de collecte additionnels ; poursuite de l'amélioration des indicateurs de rentabilité 2025.

