Largo automatise le processus de reconditionnement de ses Smartphones, une démarche inédite sur le marché français

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce l’automatisation de son outil de production. Des machines et procédés sans équivalent, développés sur mesure, ont été mis en place afin d’accompagner la croissance de l’entreprise nantaise et d’assurer un niveau de qualité irréprochable et identique pour l’ensemble des appareils reconditionnés.



Christophe Brunot, PDG et Co-fondateur de Largo se réjouit de ce nouveau jalon :

« Nous sommes fiers d’être le premier acteur français à automatiser certaines phases du processus industriel de reconditionnement de Smartphones. Ces investissements vont nous permettre d’accélérer notre croissance et de continuer à promouvoir le reconditionnement de qualité et 100 % Made in France. Et nous ne comptons pas nous arrêter là ».



Frédéric Gandon, DG et Co-fondateur de Largo voit déjà plus loin :

« Cette automatisation, accompagnée de recrutements locaux, permettra de doubler notre capacité de reconditionnement à horizon 2022 afin de pouvoir répondre à une demande grandissante pour nos produits reconditionnés et d’atteindre nos objectifs financiers ambitieux pour les années à venir. 2022 sera une année charnière pour Largo ».



