Largo annonce la réalisation d’un financement de 3 M€ afin de poursuivre sa croissance et d'accompagner l'exécution de deux nouveaux contrats avec des distributeurs de premier plan

• Financement réalisé auprès de 2 actionnaires de référence, présents depuis l’introduction en bourse



• Augmentation de capital par placement privé de 1,5 M€ auprès de fonds gérés par Vatel Capital et Eiffel Investment Group



• Emission d’obligations convertibles en actions de 1,5 M€ souscrites par des fonds gérés par Eiffel Investment Group



Sainte-Luce-sur-Loire – 26 juin 2025 – 20h30 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le renforcement de ses ressources financières via la réalisation d’un financement global d’un montant de 3 millions d’euros dans un contexte d’accélération de son activité.



