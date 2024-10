Largo accélère son développement à l’international en signant un contrat de distribution avec Orange Pologne

Sainte-Luce-sur-Loire – 10 octobre 2024 – 17h45 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le franchissement d’une étape majeure dans le cadre de son développement à l’international avec la signature d’un contrat de distribution avec Orange Pologne.





Extension de la présence de Largo à l’international





La signature de ce partenariat avec Orange Pologne vient renforcer le développement international de Largo dont les produits sont déjà accessibles dans 8 pays européens à travers plusieurs places de marché.



En 2024, près de 40% des ventes sur les places de marché ont été réalisées à l'international, témoignant du dynamisme de ce canal et de l’appétence des européens pour les Smartphones reconditionnés. En effet, cet engouement pour des produits durables et plus abordables se reflète dans les estimations de croissance du marché européen qui devrait doubler pour atteindre 13,4 milliards de dollars d'ici 2030 contre 5,9 milliards de dollars en 2021.