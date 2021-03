Large succès de l'exercice des BSA attribués gratuitement aux actionnaires

Clermont-Ferrand, le 22 mars 2021 - (FR0004177046 METEX), - METabolic EXplorer (METEX - la « Société »), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui les résultats de l'exercice des bons de souscription d'actions (les « BSA »), émis le 20 février 2020 et attribués gratuitement à hauteur d'un BSA par action détenue au profit de l'ensemble des actionnaires existants de la Société, 15 BSA permettant de souscrire à une action nouvelle au prix de 1,61 €.

A l'issue de la période d'exercice des BSA, qui a expiré le 19 mars 2021 après bourse, 25.797.360 BSA sur les 27.813.800 BSA émis et attribués ont été exercés - soit un taux d'exercice de 92,8 % - représentant 1.719.824 actions nouvelles de la Société émises, soit une augmentation du capital social d'un montant nominal de 171.982,40 €.



Les actions nouvelles issues de l'exercice des BSA porteront jouissance courante et seront librement négociables sur la même ligne de cotation que les actions existantes, soit ISIN FR0004177046. Elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs.



Les BSA non exercés à l'issue de la journée de bourse du 19 février 2020 sont devenus caducs et ont perdu toute valeur.