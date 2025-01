Laplace (Crystal) renforce sa présence à La Réunion

(AOF) - Koytcha Conseil, spécialiste de la gestion de patrimoine à La Réunion, et Koytcha Immo, acteur de référence en gestion et transactions immobilières, rejoignent Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, a annoncé ce dernier. Créé en 1997 par Radj Koytcha puis rejoint par Kouresh Koytcha et Salim Koytcha, Koytcha Conseil accompagne une clientèle d’environ 900 chefs d’entreprises, associations et grandes familles de l’île de La Réunion pour près de 330 millions d’euros d'actifs conseillés.

Koytcha Immo, fondé en 2004 et initialement dédié à la gestion immobilière des club-deals de Koytcha Conseil, développe aujourd'hui une offre ouverte et élargie en property management, transactions immobilières et gestion de club-deals principalement sur le segment de l'immobilier d'entreprises.

Les trois associés fondateurs Radj Koytcha, Kouresh Koytcha et Salim Koytcha, ainsi que leur équipe de 17 conseillers en gestion de patrimoine, commerciaux experts en immobilier et supports fonctionnels, rejoignent Laplace qui dispose déjà d'une équipe locale bien établie.

"Ce rapprochement marque la création du leader incontestable de la gestion privée dans l'Océan Indien, capable d'adresser les plus grands clients, à La Réunion comme en métropole où les difficultés liées à l'éloignement seront effacées", a déclaré Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal.

" Cette acquisition à La Réunion revêt une symbolique toute particulière pour Crystal qui a placé les régions Outre-Mer au cœur de sa stratégie depuis sa création en 1992", a ajouté Bruno Narchal, président de Crystal.