Lanxess soutenu par DZ Bank

Le titre Lanxess se reprend après trois replis consécutifs qui lui ont fait perdre 3,33%. A la Bourse de Francfort, il gagne 3,16%, à 16,79 euros, soutenu par une note positive de DZ Bank.

La banque allemande indique que les perspectives 2026 reflètent une demande morose, mais que le conflit au Moyen-Orient devrait générer des avantages à court terme, même si le marché global demeure difficile.

Au premier trimestre, le chimiste a vu son Ebitda réajusté diminuer de 29%, tandis que son chiffre d'affaires s'est affaissé de 14%. La direction a toutefois maintenu ses objectifs annuels et table toujours sur un Ebitda réajusté compris entre 450 et 550 millions d'euros.

Les analystes estiment que la transformation du groupe en un pur acteur de la chimie de spécialité est achevée. Le groupe fait toutefois face à un environnement de marché complexe : si les tensions géopolitiques augmentent l'incertitude globale, elles permettent de réduire à court terme la forte pression concurrentielle en provenance d'Asie.

Pour compenser la faiblesse des marchés finaux, Lanxess s'impose une stricte discipline de coûts et une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement.

DZ Bank a maintenu sa recommandation à acheter, et a légèrement relevé son objectif de cours de 15 à 17 euros.