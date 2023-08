Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanxess: en perte sur le 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Lanxess recule de 2% à Francfort, sur l'annonce d'une perte ajustée de 0,19 euro par action au titre du deuxième trimestre 2023, contre un BPA ajusté de 1,05 euro un an auparavant, avec une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 6,7 points à 6%.



A 1,78 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du chimiste de spécialités allemand a reculé de 11%, 'en raison d'un déclin continu des volumes sur l'ensemble des marchés et des effets de prix, en partie compensés par des effets de portefeuille'.



Lanxess indique anticiper un EBITDA ajusté entre environ 600 et 650 millions d'euros pour l'ensemble de 2023, n'attendant pas d'amélioration de la demande, mais espérant profiter d'une base de coûts plus basse au second semestre.





Valeurs associées LANXESS XETRA -2.26%