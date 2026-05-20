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Lanxess dégradé par AlphaValue
information fournie par AOF 20/05/2026 à 15:28

(Zonebourse.com) - Lanxess se dirige vers une quatrième baisse consécutive à la Bourse de Francfort (-2,66%, à 17,37 euros). Ce mercredi, AlphaValue a dégradé le titre d'acheter à ajouter, avec un objectif de cours de 22,40 euros.

Sur le spécialiste des produits chimiques, les analystes estiment que le groupe est "un excellent exemple de restructuration réussie du portefeuille" et citent notamment les intégrations de Chemtura, Kalama et IFF Microbial Control qui ont renforcé un peu plus la rentabilité.

Ils notent également que la rotation de portefeuille a permis d'intégrer des activités moins intensives en capital et à plus forte marge. La part des ventes de spécialités chimiques a augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie.

AlphaValue rappelle que Lanxess a traversé une tempête en 2023 avec des taux d'utilisation historiquement bas et que la rentabilité est directement affectée à ces derniers. La société de recherche financière n'anticipe pas de forte reprise de l'activité à court terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 15:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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