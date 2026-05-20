Lanxess dégradé par AlphaValue

(Zonebourse.com) - Lanxess se dirige vers une quatrième baisse consécutive à la Bourse de Francfort (-2,66%, à 17,37 euros). Ce mercredi, AlphaValue a dégradé le titre d'acheter à ajouter, avec un objectif de cours de 22,40 euros.
Sur le spécialiste des produits chimiques, les analystes estiment que le groupe est "un excellent exemple de restructuration réussie du portefeuille" et citent notamment les intégrations de Chemtura, Kalama et IFF Microbial Control qui ont renforcé un peu plus la rentabilité.
Ils notent également que la rotation de portefeuille a permis d'intégrer des activités moins intensives en capital et à plus forte marge. La part des ventes de spécialités chimiques a augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie.
AlphaValue rappelle que Lanxess a traversé une tempête en 2023 avec des taux d'utilisation historiquement bas et que la rentabilité est directement affectée à ces derniers. La société de recherche financière n'anticipe pas de forte reprise de l'activité à court terme.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer