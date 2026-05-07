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Lanxess déçoit avec ses prévisions d'Ebitda pour le deuxième trimestre
information fournie par AOF 07/05/2026 à 16:14

(Zonebourse.com) - Lanxess chute de 7,20 %, à 16,76 euros à Francfort, affecté par la présentation d'objectifs légèrement inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, et des résultats sur les trois premiers mois de l'année en baisse.

Entre janvier et mars, le spécialiste allemand des produits chimiques a généré un chiffre d'affaires de 1,378 milliard d'euros, en baisse de 13,9%, en raison d'un environnement économique durablement faible, des incertitudes géopolitiques et des cessions de portefeuille réalisées l'an dernier.

L'Ebitda avant éléments exceptionnels a atteint 94 millions d'euros, en net repli de 29,3%, et la marge d'Ebitda, toujours avant éléments exceptionnels, est ressortie à 6,8%, contre 8,3% un an plus tôt.

Jefferies note que l'Ebitda est 1% sous ses prévisions, mais 2% au-dessus des attentes du consensus. Les analystes notent principalement que les prévisions pour le deuxième trimestre se situent entre 130 et 150 millions d'euros, soit 11% sous le consensus à la valeur médiane.

Lanxess a toutefois confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels et table sur un Ebitda avant éléments exceptionnels 2026 compris entre 450 et 550 millions d'euros.

Jefferies a confirmé son avis à conserver sur le titre, avec un objectif de cours de 17 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 16:14:00.

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