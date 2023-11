Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanxess: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Lanxess bondit de plus de 7% à Francfort, malgré l'annonce d'une perte ajustée de 0,01 euro par action au titre du troisième trimestre 2023, contre un BPA ajusté de 0,97 euro un an auparavant, avec une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 2,6 points à 7,4%.



A 1,6 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du chimiste de spécialités allemand a chuté de 27%, avec 'des baisses dans presque tous les secteurs d'activité et zones géographiques, affectant l'ensemble de ses segments'.



Lanxess indique anticiper un EBITDA ajusté entre environ 500 et 550 millions d'euros pour l'ensemble de 2023, reconnaissant 'une demande sous-jacente au quatrième trimestre encore plus basse que ce qui était estimé'.





