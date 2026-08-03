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Lantheus en hausse après l'annonce d'une offre de rachat de Curium pouvant atteindre 8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions de Lantheus Holdings LNTH.O , société spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques, progressent de 3,1% à 102,69 (XX,XX euros) dollars avant l'ouverture du marché

** Curium a conclu un accord en vue d'acquérir Lantheus dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Les actionnaires de Lantheus recevront 102,50 (XX,XX euros) dollars par action en espèces à la clôture de la transaction et pourraient percevoir jusqu’à 12 (XX,XX euros) dollars supplémentaires par action si certains objectifs de chiffre d’affaires sont atteints

** La contrepartie totale, pouvant atteindre 114,50 (XX,XX euros) dollars par action, représente une prime d’environ 14,9% par rapport au dernier cours de clôture de l’action Lantheus, qui s’établissait à 99,64 (XX,XX euros) dollars

** La société issue de la fusion devrait desservir des patients dans plus de 70 pays et la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

** À la clôture d'hier, l'action LNTH affichait une hausse de 49,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LANTHEUS HOLDING
99,6400 USD NASDAQ 0,00%
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