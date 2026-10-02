Lanterne rouge du Dow, Nike déçoit encore avec ses ventes et ses prévisions

Nike a publié hier soir un bénéfice supérieur aux attentes au titre de son 1er trimestre clos le 31 août, mais ses ventes ont manqué le consensus, une première en près de deux ans qui était lourdement sanctionnée par les investisseurs ce vendredi à Wall Street.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du premier équipementier sportif mondial cédait 5,5% à 33,2 dollars, un nouveau plus bas depuis 2013, essuyant de loin la plus forte baisse d'un indice Dow Jones qui gagne 0,3% au même moment. Le titre affiche désormais une baisse de plus de 6% en cours de séance.

Sur les trois mois à fin août, 1er trimestre de son exercice décalé, le géant américain a dégagé un bénéfice net en baisse de 2% à 712 millions de dollars, soit 48 cents par action, contre 727 millions (0,49 dollar/action) un an plus tôt.

C'est bien mieux que la prévision moyenne établie par les analystes, qui ressortait à 44 cents par titre.

Mais le groupe basé dans l'Oregon a déçu en faisant état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 11,21 milliards de dollars, en baisse de 4% sur un an et légèrement inférieur aux 11,32 milliards attendus par le marché.

C'est la première fois depuis sept trimestres que le fabricant de chaussures et d'articles de sport ne bat pas le consensus pour ce qui concerne le chiffre d'affaires.

En plus de cette déception sur les ventes, Nike a pris les investisseurs de court en déclarant s'attendre à un repli de son chiffre d'affaires compris entre 5% et 9% (high-single digits) sur l'ensemble de son exercice 2026/2027.

Le BPA annuel est quant à lui vu entre 1,15 et 1,35 dollar, soit une projection très inférieure au consensus qui visait jusqu'ici 1,65 dollar.

Sans grande surprise, les analystes revoient massivement à la baisse leur objectif de cours sur le titre suite à cette publication, la palme revenant à Piper Sandler qui décide de ramener sa cible de 38 à 28 dollars.

D'après le broker américain, les difficultés actuellement rencontrées par l'entreprise ouvrent un véritable boulevard pour ses concurrents affichant une dynamique bien plus favorable à l'heure actuelle, tels Amer Sports (Salomon, Wilson), On ou encore Deckers Outdoor (Hoka).

Toujours pas de plancher en vue

Les équipes d'UBS annoncent de leur côté avoir ramené leur cible de 42 à 34 dollars, tout en maintenant une opinion neutre sur la valeur.

"La grande question qui brûle toutes les lèvres, c'est de savoir si toutes les mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans les cours", s'interroge la banque suisse.

Bien que le groupe ait annoncé des suppressions d'emplois et décidé de réorganiser ses divisions à l'échelle mondiale, UBS explique ne toujours pas voir de bon point d'entrée, même en dépit de la récente chute de l'action.

"De notre point de vue, l'action Nike reste chère, se négociant à environ 28 fois notre estimation de bénéfice par action pour l'exercice 2027, ce qui montre que le marché anticipe encore un solide redressement de l'activité", fait valoir l'établissement helvétique.

D'après ses analystes, la journée d'investisseurs prévue au mois de novembre pourrait cependant constituer un point d'inflexion et réussir à convaincre le marché que la vague de révisions à la baisse des résultats est enfin passée.

Même son de cloche chez Needham, qui juge qu'il est encore trop tôt pour affirmer que la valeur a trouvé un plancher et qui préfère se tenir à l'écart du titre.

"Les prévisions de résultats ne cessent d'être revues à la baisse et on n'y voit pas vraiment plus clair concernant un éventuel rebond", assène Tom Nikic, l'analyste en charge du secteur pour le courtier.

"Et puis franchement, au vu des vents contraires qui soufflent sur le marché chinois, le sportswear et la gamme Jordan, on n'exclut absolument pas que les performances s'inscrivent encore en baisse sur le prochain exercice 2027/2028", prévient le spécialiste.

BofA, qui pointe exactement les mêmes motifs d'inquiétudes, sabre pour sa part son objectif de cours de 30 à 24 dollars, avec une opinion maintenue à "sous-performance".

En tenant compte de la baisse d'aujourd'hui, l'action Nike perd désormais 48% cette année.